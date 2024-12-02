Міненерго закликає бізнес імпортувати електрику, щоб уникнути обмежень потужності

Міненерго закликає бізнес імпортувати електрику, фото: «МикВісті»

Збільшення обсягів імпорту електроенергії допоможе бізнесу і промисловості уникнути обмежень потужності та підтримає баланс енергосистеми в Україні.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ.

Він нагадав, що з 1 грудня збільшено можливості для імпорту електроенергії із ЄС.

«Із 1 грудня є рішення щодо доступності імпорту – 2,1 ГВт потужності. Це додаткова електроенергія для енергосистеми», — зауважив Микола Колісник.

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Він додав, що водночас Кабмін знизив частку імпортованої електрики, яку підприємства мають залучити для уникнення обмежень потужності, з 80% до 60%.

«Це дозволяє працювати бізнесу і збалансувати енергосистему», — зазначив заступник міністра.

Обстріл України 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

За даними рятувальників через обстріли зафіксовані значні пошкодження у 14 областях. Над ліквідацією наслідків працюють понад 320 рятувальників ДСНС за підтримки понад 80 одиниць техніки.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Також через обстріли на Львівщині 515 тисячі абонентів залишилися без світла. Місцева влада попередила про жорсткі графіки електропостачань.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина

У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

Крім того, школи Миколаєва можуть піти на дострокові канікули через проблеми з відсутністю електроенергії.

По місту під час відключень світла частина точок видачі очищеної води працюватиме в аварійному режимі.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.