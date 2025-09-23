Вирвані гілки та зламані опори: «Миколаївські парки» поскаржились на вандалізм в сквері «Серце міста»
- Альона Коханчук
15:42, 23 вересня, 2025
У Миколаєві працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» знову насварили містян на випадок вандалізму — цього разу в сквері «Серце міста» (Манганарівському). Невідомі пошкодили кущ ялівцю та поламали опори для рослин.
Про інцидент повідомили у КП «Миколаївські парки».
Зазначається, що працівники вже відновили порядок у сквері та прибрали пошкоджене майно.
«Закликаємо мешканців берегти сквери. Вони створені для нас і наших дітей, і лише спільно ми можемо зберегти їхню чистоту та красу», — зазначили на підприємстві.
Нагадаємо, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через чергову крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.
Також нагадаємо, що попри рекордну спеку та масову загибель зелених насаджень у Миколаєві, комунальне підприємство «Миколаївські парки» продовжує встановлювати інформаційні таблички у скверах. Цього разу їх розмістили у сквері «Вітовський» та сквері імені Даниїла Самойловича.
Як Миколаїв втрачає своє озеленення
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» із бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйонів гривень.
Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників.
Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу. Однак на підприємстві заявили, що поливають тільки рано-вранці та ввечері.
У групі Contact Center при Миколаївській міськраді місцева жителька Інна Тимченко звернула увагу на критичний стан дерев у сквері Адміралтейському. За її словами, молоді саджанці там повністю засохли без поливу.
Нагадаємо, усі 100 висаджених у жовтні 2023 року молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» посохли.
У липні повідомлялось, що у Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки косили траву. Екологи заявили, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.
За прогнозами, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.
