Вирвані гілки та зламані опори: «Миколаївські парки» поскаржились на вандалізм в сквері «Серце міста»

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через пошкоджений кущ. Фото: Миколаївські паркиПрацівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через пошкоджений кущ. Фото: Миколаївські парки

У Миколаєві працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» знову насварили містян на випадок вандалізму — цього разу в сквері «Серце міста» (Манганарівському). Невідомі пошкодили кущ ялівцю та поламали опори для рослин.

Про інцидент повідомили у КП «Миколаївські парки».

Зазначається, що працівники вже відновили порядок у сквері та прибрали пошкоджене майно.

«Закликаємо мешканців берегти сквери. Вони створені для нас і наших дітей, і лише спільно ми можемо зберегти їхню чистоту та красу», — зазначили на підприємстві.

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через пошкоджений кущ. Фото: Миколаївські парки
Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через пошкоджений кущ. Фото: Миколаївські паркиПрацівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через пошкоджений кущ. Фото: Миколаївські парки

Нагадаємо, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через чергову крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.

Також нагадаємо, що попри рекордну спеку та масову загибель зелених насаджень у Миколаєві, комунальне підприємство «Миколаївські парки» продовжує встановлювати інформаційні таблички у скверах. Цього разу їх розмістили у сквері «Вітовський» та сквері імені Даниїла Самойловича.

Як Миколаїв втрачає своє озеленення

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» із бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйонів гривень.

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників.

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу. Однак на підприємстві заявили, що поливають тільки рано-вранці та ввечері.

У групі Contact Center при Миколаївській міськраді місцева жителька Інна Тимченко звернула увагу на критичний стан дерев у сквері Адміралтейському. За її словами, молоді саджанці там повністю засохли без поливу.

Нагадаємо, усі 100 висаджених у жовтні 2023 року молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» посохли

У липні повідомлялось, що у Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки косили траву. Екологи заявили, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.

За прогнозами, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.

Юлія Бойченко

