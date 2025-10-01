«Все залишиться на рівні підтримки», — у «Миколаївських парках» не планують розвивати зелені зони

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою, Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві під час війни не буде масштабної модернізації парків і скверів. Комунальне підприємство «Миколаївські парки» планує лише поливати зелені насадження, косити траву та прибирати території.

Про це повідомив директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай під час прямого ефіру 30 вересня, пишуть «МикВісті».

За його словами, підприємство наразі зосередиться лише на підтримці територій у належному санітарному стані.

«Що я особисто бачу в парках? Доглянуті зелені зони, сучасне освітлення і також сучасні дитячі та спортивні майданчики. На жаль, поки іде війна, ми не плануємо якусь глобальну модернізацію. Поки що все залишиться на рівні підтримки у належному санітарному стані», — сказав директор комунального підприємства.

Він також прокоментував ситуацію з парком Перемоги. За його словами, там уже відновили волейбольний майданчик, лавки, урни, очистили берегову зону. Але також ніякої модернізації на території парку не планують.

«У мене є бажання зробити щось у парку Перемоги, але це великі кошти. Фахівцями підприємства не дуже великим коштом виконується роботи. Там, як ви бачили, Альпійська гірка з’явилася минулого року. Ми там висадили дерева. Приводимо до ладу територію, косимо траву. Ми там привели до ладу волейбольний майданчик, берегову зону, відремонтували, урни, лави, почистили пісок. Тобто виконуємо роботи, які не потребують колосальних вкладень. Поки іде війна немає сенсу вкладати (кошти, — прим.)», — розповів Дмитро Чучмай.

Нагадаємо, що працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» знову насварили містян на випадок вандалізму — цього разу в сквері «Серце міста» (Манганаріївському). Невідомі пошкодили кущ ялівцю та поламали опори для рослин.

Перед цим працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» висловили обурення через чергову крадіжку кущів лаванди у сквері на перехресті вулиць Колодязної та 3-ї Слобідської.

Також нагадаємо, що попри рекордну спеку та масову загибель зелених насаджень у Миколаєві, комунальне підприємство «Миколаївські парки» продовжує встановлювати інформаційні таблички у скверах. Цього разу їх розмістили у сквері «Вітовський» та сквері імені Даниїла Самойловича.

Як Миколаїв втрачає своє озеленення

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на проспекті Центральному біля Аркасівського (Пушкінського) кільця засох «живий паркан» із бірючини. Такі кущі по 110 гривень за одиницю у 2024 році закупило комунальне підприємство «Миколаївські парки» у рамках великої закупівлі зелених насаджень на загальну суму 3,5 мільйона гривень.

Як виглядає парк «Юність» через 2 роки після того, як його забрали у приватних власників.

Миколаївська екологиня та громадська активістка Діана Крисінська обурилась тим, що дерева в місті поливають у найспекотніший час дня. Вона закликала працівників КП «Миколаївські парки» змінити графік поливу. Однак на підприємстві заявили, що поливають тільки рано-вранці та ввечері.

У групі Contact Center при Миколаївській міськраді місцева жителька Інна Тимченко звернула увагу на критичний стан дерев у сквері Адміралтейському. За її словами, молоді саджанці там повністю засохли без поливу.

Нагадаємо, усі 100 висаджених у жовтні 2023 року молодих сосен у миколаївському парку «Перемоги» посохли.

У липні повідомлялось, що у Миколаєві працівники КП «Парки» в розпал спеки косили траву. Екологи заявили, що через оголений ґрунт дерева втрачають здатність отримувати поживні речовини.

За прогнозами, клімат в Україні змінюється настільки швидко, що вже в середині століття літо триватиме до пів року, а середньодобові температури на півдні, зокрема на Миколаївщині, сягатимуть 30°C.