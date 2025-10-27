У місті безлад: начальник Одеської МВА оголосив «місячник чистоти»

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак оголосив «місячник чистоти». Фото: Суспільне

Начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак заявив про незадовільний стан благоустрою в Одесі та оголосив «місячник чистоти».

Про це він повідомив під час апаратної наради у понеділок, 27 жовтня.

— Понад одинадцять років я не проживав у рідній Одесі. Від моменту призначення головою міської військової адміністрації багато їжджу містом, дивлюся на наші вулиці, провулки та двори. Назву речі своїми іменами — у місті безлад. Це стосується всіх сфер життя Одеси, — заявив Сергій Лисак.

Результати роботи підсумують 27 листопада. Сергій Лисак зазначив, що особисто перевірятиме виконання завдань кожним керівником і службою.

Раніше Сергій Лисак повідомив про ліквідацію муніципальної варти міста.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника Сергія Лисака.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував ці кадрові зміни та наголошував, що Одеса «заслуговує на більший захист і більшу підтримку».

Рішення ухвалили на тлі про припинення українського громадянства міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Раніше Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства підписали 25 тисяч людей. Ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на це Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Пізніше Геннадій Труханов заявив, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію про створення військової адміністрації в Одесі.