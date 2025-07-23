Миколаївці вдруге зібрались на мітинг у підтримку НАБУ та САП

Ввечері 23 липня в центрі Миколаєва на вулиці Соборній знову відбулася акція на підтримку НАБУ і САП та проти скандального законопроєкту №12414.

Як повідомляє кореспондент «МикВісті», участь у мітингу взяли понад 100 людей.

Учасники пройшли колоною від Центрального проспекту до площі Соборної з плакатами у підтримку антикорупційних органів. Учасники скандували «Руки геть від НАБУ» та співали гімн України.

Це вже друга подібна акція у Миколаєві. Вранці 23 липня жителі Миколаєва також виходили на протести. Мітингувальники зібрались на центральній вулиці Миколаєва Соборній із прапорами Правого сектору та плакатами

Зазначимо, що подібні акції підтримки антикорупційних органів нині проходять і в інших містах України, зокрема в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі, Чернівцях, Кропивницькому та Тернополі.

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг в підтримку НАБУ та САП. Фото: "МикВісті"

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг в підтримку НАБУ та САП. Фото: "МикВісті"

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг в підтримку НАБУ та САП. Фото: "МикВісті"

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг в підтримку НАБУ та САП. Фото: "МикВісті"

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг в підтримку НАБУ та САП. Фото: "МикВісті"

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг в підтримку НАБУ та САП. Фото: "МикВісті"

Миколаївці вдруге зібрались на мітинг в підтримку НАБУ та САП. Фото: "МикВісті"

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.