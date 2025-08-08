НАБУ і САП оцінили економічний ефект від своєї роботи у понад ₴1,5 млрд

Глава САП Олександр Клименко та глава НАБУ Семен Кривонос. Фото: НАБУ

Економічний ефект від роботи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у першому півріччі 2025 року перевищив 1,5 мільярдів гривень.

Про це повідомили правоохоронці під час презентації підсумків своєї діяльності.

За даними НАБУ, за шість місяців було:

відкрито 370 нових розслідувань;

повідомлено про підозру 115 особам;

передано до суду 69 обвинувальних актів;

154 людей отримали статус обвинувачених;

54 осіб засуджено.

Серед найгучніших справ називають:

підозру в корупції чинному віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову;

підозру в отриманні хабаря та відмиванні грошей ексзаступнику голови Офісу президента Андрію Смирнову;

операцію «Чисте місто»;

дві масштабні схеми в Міноборони: завищення цін на продукти для військових, що завдало державі 733 мільйонів гривень збитків, та розкрадання 246 мільйонів гривень під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ «ДЗВІН».

Також НАБУ та САП підозрюють в корупції народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Нагадаємо, пізно ввечері 22 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський все ж підписав закон №12414, який дозволяє Генеральному прокурору контролювати антикорупційні органи — НАБУ та САП.

Це рішення спричинило масове обурення серед народу. Після голосування Верховної Ради за даний закон у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Сумах пройшли акції протесту з вимогою ветувати його. 23 липня на протести вийшли жителі Миколаєва.

Європейський Союз попередив Україну про можливе припинення фінансової підтримки у разі, якщо Верховна Рада не скасує положення законопроєкту №12414, які обмежують незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що він уже погодив текст нового законопроєкту, який має «зміцнити» незалежність антикорупційних органів, і що внесе його до Верховної Ради 24 липня.

Згодом, після того, як президент Володимир Зеленський подав свій законопроєкт щодо незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у Верховній Раді зареєстрували ще чотири альтернативні.

Слід зазначити, що парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) 31 липня.

Обшуки у НАБУ і САП 21 липня в кількох регіонах України працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора почали проводити обшуки у співробітників Національного антикорупційного бюро. Як пояснили, слідчі дії були частиною спецоперації з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Там зазначили, що підозри стосуються зокрема державної зради, незаконної торгівлі з Росією та корупційних дій в інтересах олігархів. Пізніше СБУ затримала Руслана Магамедрасулова — одного з керівників міжрегіонального управління детективів НАБУ. Його підозрюють у веденні бізнесу з Росією та пособництві державі-агресору. Реагуючи на це, в НАБУ назвали обшуки безпідставними та такими, що можуть зашкодити розслідуванням. У більшості випадків, за словами антикорупційного органу, слідчі дії проводились без ухвал суду. Як підстави, силовики вказували, зокрема, участь деяких співробітників НАБУ у дорожньо-транспортних пригодах. У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі теж повідомили про аналогічну перевірку. Та наголосили, що такі візити суперечать встановленим законодавчим процедурам. Згідно з позицією прокуратури, під час перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні дії, які здійснюють САП і Національне антикорупційне бюро. Це сталося в момент, коли керівництво обох установ перебувало у закордонному відрядженні.

Пізніше стало відомо, що Державне бюро розслідувань оголосило про підозру трьом працівникам Національного антикорупційного бюро України у зв’язку з участю в дорожньо-транспортних пригодах, унаслідок яких постраждали люди.

Після звинувачень НАБУ у Службі безпеки України заявили, що не отримували доступу до негласних слідчих дій, які проводять НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Це звинувачення назвали «безпідставними й маніпулятивними». Також Служба безпеки України затримала співробітника закритого підрозділу Національного антикорупційного бюро України «Д-2», якого підозрюють у роботі на ФСБ.

Наступного дня 22 липня Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав зміни до КПК, які могли зробити НАБУ і САП залежними від рішень генерального прокурора. На засіданні Ради його підтримали 263 народних депутати.

Це рішення підтримали також всі миколаївські нардепи.