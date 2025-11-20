Єрмолаєв просить міськраду Миколаєва надати результати службового розслідування на КП, керівництво якого підозрюють у корупції

На бюджетній комісії Миколаївської міськради говорили про службове розслідування через корупцію, виявлену на комунальному підприємстві. Скриншот з онлайн-трансляції міськради Миколаєва

Начальник антикорупційного департаменту Миколаєва, депутат від партії «Пропозиція» Андрій Єрмолаєв попросив надати результати службового розслідування на комунальному підприємстві, керівництво і працівників якого підозрюють у корупції.

З таким проханням він звернувся до заступника міського голови Юрія Андрієнка в ході бюджетної комісії міськради у середу, 19 листопада, пишуть «МикВісті».

Йдеться про комунальне підприємство «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва». Під час обговорення оновленої структури виконавчих органів депутат зазначив, що КП знаходиться у підпорядкуванні у віцемера. Андрій Єрмолаєв уточнив, що хоче зрозуміти, чи нова структура передбачатиме запобігання корупції та чи взагалі проводили службову перевірку на підприємстві.

— Там вже три підозри працівникам предʼявлено. Дві — у директора, одна — у співробітника. Хочеться спитати, як ця структура повинна буде зупинити такі випадки. Можливо, нова впорається з цим. І я, як депутат, не чув про якесь службове розслідування, про їх результати. Може, вони були, а я не чув?, — спитав Андрій Єрмолаєв.

У відповідь віцемер Юрій Андрієнко заявив, що комунальне підприємство не входить до структури виконавчих органів міської ради, тому діяльність окремих посадових осіб не впливає на роботу департаментів.

Він також зауважив, що дії посадовців «ГДМБ» ще розслідують, тому поки не може давати оцінок.

— Діяльність певних посадових осіб на структуру ніяким чином не впливає. Більш того, комунальне підприємство до виконавчих органів не відноситься. Стосовно проведення тих або інших службових розслідувань… Наскільки я знаю, ще йде певне вивчення цих фактів, тому оцінку я давати не можу і не буду, — відповів Юрій Андрієнко.

Віцемер додав, що службове розслідування проводив підпорядкований Єрмолаєву антикорупційний департамент.

— Мені здавалося, що мало б бути відомо, що ваші колишні підлеглі такі заходи вже здійснювали. Якщо вони вас не ставили до відома, то завтра ми можемо надіслати вам ті висновки, які вони зробили в результаті своєї роботи, — сказав він.

Корупція на закупівлі вуличного освітлення для Миколаєва

9 квітня стало відомо про те, що Сергію Бездольному, який працює на комунальному підприємству «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) та бізнесмену з Львівщини Василю Процишину повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Йому інкримінують порушення, передбачене частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років. Сергій Бездольний окрім того, що працює на комунальному підприємстві, є братом директора Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного.

Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція Гроші та документи, які були вилучені під час обшуків. Фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний в коментарі «МикВісті» раніше заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу. Зазначимо, що дружина директора Департаменту ЖКГ Миколаєва також працює на КП, де його брата підозрюють у корупції. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пообіцяв співпрацю зі слідством у справі про корупцію на вуличному освітленні.

15 квітня Вітовський районний суд Миколаєва обрав запобіжний захід підозрюваному у корупції комунальнику Сергію Бездольному у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі понад 4,9 мільйона гривень. Як виявилось під час засідання, Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаєва у вересні 2024 року погодив тендер на придбання 65 шаф вуличного освітлення із завищеною ціною.

А також суд ухвалив рішення про примусовий привід на судове засідання підозрюваного Василя Процишина. Однак на засідання 22 квітня Процишин не зʼявився. На суді стало відомо, що його місцезнаходження наразі невідомо, але державний кордон він не перетинав. Станом на кінець квітня підозрюваний бізнесмен Василь Процишин продовжував переховуватись від слідства.

«МикВісті» раніше повідомили про нові докази у справі — на відео з камер спостереження зафіксовано момент передачі коштів посадовцю КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (ГДМБ).

Варто зазначити, що в рамках даного кримінального провадження миколаївські правоохоронці провели ряд обшуків на фірмах та підприємствах, пов’язаних із реалізацією тендерних схем КП.

Зокрема стало відомо, що обшуки пройшли в АТ «Миколаївобленерго» в рамках кримінального провадження щодо можливої розтрати бюджетних коштів, виділених на реконструкцію електромереж. А також на КП «Миколаївводоканал», де підозрюють можливі розтрати на укладанні енергосервісних договорів з обслуговування об’єктів водопостачання.

У липні 2025 року суд продовжив арешт Сергія Бездольного з можливістю виходу під заставу. Але її розмір було зменшено майже у 8 разів. А вже у серпні стало відомо, що підозру у справі отримав і керівник «Госпрозрахункової дільницї механізації будівництва» Олександр Урсолов. За рішенням суду його було відсторонено від посади і відправлено під домашній арешт. Однак у жовтні суд відмовив прокуратурі у продовженні відсторонення від посади Олександра Урсолова. У листопаді стало відомо, що йому змінили оголошену підозру.