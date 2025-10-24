  • пʼятниця

Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував позбавлення громадянства України мера Одеси. Фото: «МикВісті»Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував позбавлення громадянства України мера Одеси. Фото: «МикВісті»

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відмовився оцінювати рішення президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства мера Одеси.

Про це він сказав у розмові із журналістами після воркшопу Асоціації прифронтових міст та громад, пишуть «МикВісті».

Питання про ситуацію з Геннадієм Трухановим адресували обом присутнім мерам — Ігорю Терехову та Олександру Сєнкевичу, однак харківський міський голова залишив захід раніше через пряме включення.

У свою чергу мер Миколаєва зазначив, що не готовий коментувати рішення Володимира Зеленського, але додав, що у сьогоднішніх реаліях відбутись може що завгодно.

Реклама

— Хто я такий, щоб коментувати рішення Президента… Я вважаю, що може відбутись все, що завгодно. Більш того, я є не лише свідком, а й учасником, як мене позбавили права займати мою посаду в незаконний спосіб. Я повернувся через півроку. Може статися все, що завгодно, — сказав Олександр Сєнкевич.

При цьому він підкреслив, що суперечки зараз не на часі. Він підкреслив, що наразі пріоритетом має бути спільна робота, а не політика.

— Президент України на початку війни сказав, що в нас немає в країні політики, партій політичних і так далі. Є в нас єдина партія, називається Україна, і ми за нею сьогодні боремося. … Я сьогодні на цьому заході не побачив жодного політичного гасла, політичного натяку чи згадки про політичну партію чи силу. Тому будь-які політичні питання вважаю недоцільними в рамках цього форуму, — додав мер.

Позбавлення мера Одеси українського громадянства

12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».

Менш ніж за добу петицію на сайті ОП з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства через наявність паспорта РФ підписали 25 тисяч людей. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на ці дії Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.

Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.

Однак 14 жовтня Володимир Зеленський все ж позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. СБУ підтвердила позбавлення мера Одеси громадянства. Там заявили, що копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.

Після цього мер Одеси Геннадій Труханов заявив журналістам, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.

У той же час журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.

Вже 15 жовтня президент утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника. Ним став Ігор Лисак. А тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Варто додати також, що усіх 22 радників Труханова було звільнено.

