Сєнкевича спитали про позбавлення громадянства Труханова: «Хто я, щоб коментувати рішення президента?»
18:45, 24 жовтня, 2025
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич відмовився оцінювати рішення президента Володимира Зеленського щодо позбавлення громадянства мера Одеси.
Про це він сказав у розмові із журналістами після воркшопу Асоціації прифронтових міст та громад, пишуть «МикВісті».
Питання про ситуацію з Геннадієм Трухановим адресували обом присутнім мерам — Ігорю Терехову та Олександру Сєнкевичу, однак харківський міський голова залишив захід раніше через пряме включення.
У свою чергу мер Миколаєва зазначив, що не готовий коментувати рішення Володимира Зеленського, але додав, що у сьогоднішніх реаліях відбутись може що завгодно.
— Хто я такий, щоб коментувати рішення Президента… Я вважаю, що може відбутись все, що завгодно. Більш того, я є не лише свідком, а й учасником, як мене позбавили права займати мою посаду в незаконний спосіб. Я повернувся через півроку. Може статися все, що завгодно, — сказав Олександр Сєнкевич.
При цьому він підкреслив, що суперечки зараз не на часі. Він підкреслив, що наразі пріоритетом має бути спільна робота, а не політика.
— Президент України на початку війни сказав, що в нас немає в країні політики, партій політичних і так далі. Є в нас єдина партія, називається Україна, і ми за нею сьогодні боремося. … Я сьогодні на цьому заході не побачив жодного політичного гасла, політичного натяку чи згадки про політичну партію чи силу. Тому будь-які політичні питання вважаю недоцільними в рамках цього форуму, — додав мер.
Позбавлення мера Одеси українського громадянства
12 жовтня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що Офіс президента готує ініціативу про позбавлення його громадянства України і назвав ці наміри частиною «чергової провокації».
Менш ніж за добу петицію на сайті ОП з вимогою позбавити Геннадія Труханова українського громадянства через наявність паспорта РФ підписали 25 тисяч людей. Ця ініціатива набрала необхідну кількість голосів після стихійного лиха 30 вересня, коли загинули десять людей. У відповідь на ці дії Генадій Труханов заявив, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема поліграф, щоб довести, що не має російського паспорта.
Про російське громадянство Труханова українські журналісти неодноразово публікували розслідування. Про це писали «Слідство. Інфо» та hromadske. У 2016 році Служба безпеки України почала перевіряти звʼязок одеського мера з Росією, однак пізніше у відомстві заявили, що не змогли з’ясувати, чи дійсно він має паспорт РФ.
Однак 14 жовтня Володимир Зеленський все ж позбавив Геннадія Труханова українського громадянства. СБУ підтвердила позбавлення мера Одеси громадянства. Там заявили, що копії його російського закордонного паспорта є в розпорядженні спецслужби.
Після цього мер Одеси Геннадій Труханов заявив журналістам, що його підтримує більшість містян і він не планує їхати з України.
У той же час журналіст-розслідувач Христо Грозєв припустив, що російський паспорт, через який Труханова позбавили українського громадянства, може бути підробкою.
Вже 15 жовтня президент утворив міську військову адміністрацію в Одесі та призначив її керівника. Ним став Ігор Лисак. А тимчасовим виконувачем обов’язків міського голови Одеси став секретар міської ради Ігор Коваль. Варто додати також, що усіх 22 радників Труханова було звільнено.
